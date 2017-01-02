Росія ввела режим прикордонної зони на кордоні з Білоруссю
Режим прикордонної зони введуть у Брянській, Смоленській та Псковській областях РФ, сказано у відповідному наказі на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
"Наказую встановити прикордонну зону на території Брянської області, прилеглої до державного кордону Російської Федерації з республікою Білорусь і Україною", - йдеться у законі про межи прикордонної зони на території Брянської області.
Документом передбачається:
1.встановити місця та час в'їзду (проходу) осіб і транспортних засобів в прикордонну зону;
2. організувати установку попереджувальних знаків на в'їздах в прикордонну зону.
У пояснювальній записці до проекту наказу зазначено, що документ "спрямований на створення необхідних умов охорони державного кордону Російської Федерації на російсько-білоруській ділянці і проведення заходів щодо профілактики правопорушень, боротьба з якими є компетенцією прикордонних органів".
Нагадаємо, що Білорусь ввела безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи США і всі країни Євросоюзу.
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