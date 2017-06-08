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В Криму вводять графіки відключення світла

Причина: перевищення допустимого струмового навантаження
Росія вводить графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська - Ялта".
В Криму вводять графіки відключення світла Фото: з вільних джерел

"6 серпня, о 10:33 за Москвою, віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання в обсязі 8 МВт (...) в енергорайоні ПБК. Причина: перевищення допустимого струмового навантаження по ПЛ 110 кВ" Сімферопольська - Ялта". Інформація уточнюється ", - заявили в Міненерго Росії, повідомяє Інтерфакс.

Раніше на півострові встановилася спека в 38-40 градусів Цельсія, жителі активно користуються кондиціонерами.

Централізоване електропостачання Криму при сумарному споживанні близько 1280 МВт забезпечується за рахунок власної генерації (близько 195 МВт), генерації мобільних ГТеС (285 МВт) і перетікання потужності з боку ОЕС Півдня по енергомосту (до 800 МВт).

 Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.

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06 08 2017 17:25
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