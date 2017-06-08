В Криму вводять графіки відключення світла

Росія вводить графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська - Ялта".

"6 серпня, о 10:33 за Москвою, віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання в обсязі 8 МВт (...) в енергорайоні ПБК. Причина: перевищення допустимого струмового навантаження по ПЛ 110 кВ" Сімферопольська - Ялта". Інформація уточнюється ", - заявили в Міненерго Росії, повідомяє Інтерфакс.

Раніше на півострові встановилася спека в 38-40 градусів Цельсія, жителі активно користуються кондиціонерами.

Централізоване електропостачання Криму при сумарному споживанні близько 1280 МВт забезпечується за рахунок власної генерації (близько 195 МВт), генерації мобільних ГТеС (285 МВт) і перетікання потужності з боку ОЕС Півдня по енергомосту (до 800 МВт).

Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.