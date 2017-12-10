Росія вводить в обіг купюру з видами анексованого Севастополя

На зворотному боці - вид на Херсонес, який був на гривнях старого зразка

Центральний банк Росії з 12 жовтня вводить в обіг 200-рублеву купюру, на якій зображені символи українського Севастополя, окупованого РФ у 2014 році.

На лицьовій стороні зображений Пам'ятник затопленим кораблям, на зворотному - вид на Херсонес (цей самий вид, але з іншого ракурсу використовувався на 1-гривневих банкнотах старого взірця), повідомляє сайт ЦБ РФ.

Символи для нових банкнот були обрані під час конкурсу в 2016 році. З понад 5000 заявок у проміжний список конкурсу увійшло 76 пропозицій із різними визначними пам'ятками з десятків російських регіонів і українського півострова Крим.

За підсумками соціологічного дослідження з цього списку були обрані 10 фіналістів. На останньому етапі конкурсу голосуванням по всій країні, в якому взяли участь понад три мільйони осіб, були визначені переможці - символи Далекого Сходу РФ і українського Севастополя. Підсумки конкурсу оголосили 7 жовтня 2016 року в прямому ефірі телеканалу "Росія 1".

Нагадаємо, у серпні Національний банк випустив пам'ятні 20-гривневі банкноти до 160-річчя від дня народження письменника і вченого Івана Франка.