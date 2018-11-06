Росія видала перший дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

У понеділок, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії.

Роботи з практичної реалізації проекту в рамках отриманого дозволу будуть розпочаті найближчим часом з урахуванням природоохоронних аспектів відповідно до висновку Державної екологічної експертизи.

"Північному потоку-2" необхідно отримати в Росії два основних дозволи. Крім виданого сьогодні, слід отримати ще дозвіл на будівництво підводних трубопроводів в територіальних водах РФ від Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування. Очікується, що дозвіл буде видано найближчим часом.

Станом на сьогодні повні комплекти дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видані в Німеччині, Фінляндії та Швеції.

Данія ще не схвалила остаточного рішення про видачу дозволу

Нагадаємо, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.