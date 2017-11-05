Росія виділила близько 180 млн захопленим підприємствам Донбасу

Кошти будуть витрачені на купівлю сировини, необхідної для роботи заводів самопроголошеної "ДНР"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав указ про виділення 10 мільярдів рублів (близько 180 мільйонів доларів) Федеральному агентству з державних резервів.

Росрезерв відповідає за забезпечення мобілізаційних потреб Росії і займається наданням гуманітарної допомоги. Раніше воно не закуповувало сировину для металургійної промисловості, - повідомляє РБК.

На початку квітня глава "Росрезерву" Дмитро Гогин стверджував, що агентство надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу "за рахунок наявних резервів". Виділені гроші найімовірніше будуть витрачені на руду для сталеливарних підприємств Донбасу, припускають експерти.

"За поточними цінами на руду, 10 млрд рублів еквівалентні 2 млн тонн цієї сировини, а це забезпечить виробництво приблизно 1,5 млн тонн сталі", - підрахували вони.

За оцінками аналітиків, для виходу на виробництво на рівні минулого року двом найбільшим заводам Донбасу - ЄМЗ та Алчевському меткомбінату - необхідно 350 тисяч тонн залізної руди щомісяця.

За даними видання, транспортувати руду буде компанія "Єврохім" Андрія Мельниченко. Підприємство буде щомісяця відвантажувати невеликі партії залізорудної сировини в рамках поставок для Росрезерву.

При цьому, в квітні "Російська залізниця" надала 25-відсоткову знижку на перевезення залізорудної сировини на станцію Успенська Ростовської області, що знаходиться на кордоні з Донецькою областю.

"Крім "Єврохіму" в схемі поставок руди для невизнаних республік також візьмуть участь "Северсталь" і "Металоінвест", - пише видання з посиланням на джерела, близькі до компаній.

Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у бік російського кордону.