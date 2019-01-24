Росія виділила спецслужбам $350 млн на втручання у вибори в Україні, - розвідка

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні в 2019 році.

"На спецслужби Російської Федерації спрямовані колосальні бюджети, які використовуються більшою мірою для реалізації підривної діяльності в Україні. Ми отримали інформацію, що Кремль наказав на цей рік додатково виділити 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам для роботи з втручання в вибори в Україні", - сказав він в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами глави СЗР, ці гроші будуть спрямовані на проплату фейкових новин і підкуп, організацію провокацій, протестів, внутрішньополітичного тиску на керівництво держави, а також для підготовки кібератак.

За даними розвідників, в Росії розраховують, що будь-яке перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного механізму", поки вишикується нова владна вертикаль.

"Ця пауза торкнеться всіх сфер життя, в тому числі і військової організації, що відкриє Росії вікно можливостей на кілька місяців для того, щоб безболісно окупувати Україну, як вона намагалася це зробити в 2014 році. Для цього біля наших кордонів вже перебуває майже 50 тисяч російських військових з усім озброєнням і технікою. Ступінь їх готовності варіюється від 24 до 72 годин", - резюмував Божок.