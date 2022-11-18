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росія використала для удару по Україні ракету з ядерного арсеналу

російська армія, ймовірно, взяла ракету з ядерного арсеналу, але потім замість боєголовки поставила порожній металевий макет.

російська федерація запустила по Україні крилату ракету типу Х-55, яка не мала звичайної бойової частини, але була оснащена імітатором ядерної боєголовки.

Про це пише видання Defense Express, посилаючись на власні джерела.

Тобто, російська армія ймовірно взяла ракету з ядерного арсеналу, але потім замість боєголовки поставила порожній металевий макет.

Таким чином, росіяни стріляли по Україні шматком заліза без детонаційної речовини. У Defense Express вважають, що такі дії російських військових можуть свідчити про те, що у рф залишається мало крилатих ракет для масованих обстрілів.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, Кропивницькому, Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Одесі, Черкасах, Сумах. Обстріляні також Чернігівщина та Віниччина.

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18 11 2022 14:07
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