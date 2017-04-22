Росія використала радників Трампа для впливу на вибори в США, - ЗМІ

Росія намагалася вплинути на вибори президента США не лише за допомогою через хакерських атаки, але й спробами проникнути в президентську кампанію Дональда Трампа через його радників.

Відповідний висновок був зроблений на основі зібраних влітку минулого року даних про взаємодію представників кампанії Трампа з росіянами, повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців.

Зокрема, американська розвідка вважає, що РФ намагалася проникнути в кампанію кандидата-республіканця через Картера Пейджа, який на той момент обіймав посаду радника Трампа.

У той же час Пейдж відкинув підозри в тому, що коли-небудь збирав дані для Росії. За його словами, він навпаки допомагав розвідувальному співтовариству США.

Однак американська розвідка припускає, що РФ намагалася проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа, використовуючи канали зворотного зв'язку в спілкуванні з людьми з оточення Трампа.

За словами співрозмовників CNN, обсяг та частота цих контактів, власне, й викликали інтерес розвідувальних агентств США.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".