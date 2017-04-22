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Росія використала радників Трампа для впливу на вибори в США, - ЗМІ

РФ намагалася проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа
Росія намагалася вплинути на вибори президента США не лише за допомогою через хакерських атаки, але й спробами проникнути в президентську кампанію Дональда Трампа через його радників.
Росія використала радників Трампа для впливу на вибори в США, - ЗМІ Фото: SARAH ROGERS / THE DAILY BEAST

Відповідний висновок був зроблений на основі зібраних влітку минулого року даних про взаємодію представників кампанії Трампа з росіянами, повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців.

Зокрема, американська розвідка вважає, що РФ намагалася проникнути в кампанію кандидата-республіканця через Картера Пейджа, який на той момент обіймав посаду радника Трампа.

У той же час Пейдж відкинув підозри в тому, що коли-небудь збирав дані для Росії. За його словами, він навпаки допомагав розвідувальному співтовариству США.

Однак американська розвідка припускає, що РФ намагалася проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа, використовуючи канали зворотного зв'язку в спілкуванні з людьми з оточення Трампа.

За словами співрозмовників CNN, обсяг та частота цих контактів, власне, й викликали інтерес розвідувальних агентств США.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

Відзначимо, що американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

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