Росія використовує Московський патріархат у війні проти України, - СБУ

Служба безпеки України презентувала серію спеціальних інформаційних буклетів, перші два випуски яких присвячені терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату.

"Буклети, які видані українською та англійською мовами, містять спеціальні QR-коди, що надають можливість прямого доступу до компільованої інформації про відповідні факти російської злочинної діяльності як викриті СБУ, так і зібрані громадськими активістами", - повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ наголошують, що тематика перших випусків є невипадковою.

"Цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення збройних сил РФ в нашу країну", - наголосив голова СБУ Василь Грицак.



Фото: СБУ

Нагадаємо, що 5 грудня в управлінні СБУ в Рівненській області допитували 12 священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП.