Росія використовує смерть Чуркіна як піар-атаку на Україну - дипломати

Російська Федерація запропонувала Раді безпеки ООН наперед неприйнятну процедуру вшанування Віталія Чуркіна і використовує подальші дії для пропагандистської атаки на Україну.

Про це свідчать заяви офіційного представника МЗС РФ, а також деталі внутрішньої дискусії в РБ ООН, - повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник підтвердив, що під час дискусії у понеділок Росія наполягала на необхідності ухвалити формальне рішення РБ ООН щодо смерті Чуркіна, однак український посол Володимир Єльченко запропонував інший механізм, який використовується у таких випадках – "заяву для преси". Цю пропозицію підтримали всі присутні учасники РБ ООН.

Але вже у вівторок вранці речник МЗС РФ Марія Захарова оприлюднила на Facebook дві заяви з цього приводу. У першій вона звинуватила Україну у блокуванні заяви, написавши, що Київ "нічого путнього зробити не може, тільки все псує, в тому числі і собі". Коли стало відомо про оприлюднення заяви для преси, схваленої консенсусом на підготовчому засіданні Радбезу, Захарова доповнила, що РФ не задовольняє статус документа, який вона назвала "усним вираженням співчуття для преси, опублікованим на сайті ООН у вигляді стенографічного звіту".

На думку Захарової, необхідно було схвалити заяву головуючої країни, яка за процедурою потребує рішення РБ ООН та проведення окремого засідання, присвяченого смерті Чуркіна.

Водночас, база документів на сайті ООН свідчить, що в РБ немає практики ухвалення таких скорботних рішень через смерть посла. Натомість, за практикою РБ, у цьому разі ухвалюються саме заяви країни для преси. Приміром, така заява була оприлюднена у 2010 році після смерті американського посла Річарда Холбрука. "Ми, посилаючись на усталену практику, запропонували змінити формат заяви і Радбез це підтримав", пояснило одне з джерел.

Також один зі співрозмовників висловив здивування щодо того, що "Захарова розганяє танці на кістках попри те, що схвалено заяву для преси - офіційний документ РБ".

Необхідно додати, що рішення РБ, у формі заяви, на якому наполягає РФ, є юридично зобов’язуючим документом, що суперечить суті повідомлення про смерть Чуркіна.

Пообіді заяву Захарової прокоментувала також речниця МЗС України Мар’яна Беца. Вона також звинуватила російську колегу в інформаційній атаці.

"Була пропозиція російської сторони ухвалити заяву голови РБ, але таких випадків ніколи не було в історії ООН. Таких прецедентів немає. Була ухвалена заява для преси у зв'язку з цією трагічною ситуацією, - наголосила речник МЗС. - Тобто, вони просто маніпулююь і спекулюють на цьому".

Нагадаємо, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років.