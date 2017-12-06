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Росія використовувала соцмережі в період вторгнення в Україну, - СБУ

У соцмережах проводилися акції на шкоду територіальній цілісності, суверенітету та безпеці України
Заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна заявляє, що Росія використовувала російські соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники" для підготовки вторгнення в Україну.
Росія використовувала соцмережі в період вторгнення в Україну, - СБУ Фото: УНІАН

"Період підготовки до військового вторгнення супроводжувався активним застосуванням спецслужбами РФ спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій проти України. Зокрема, шляхом створення, адміністрування, штучного нарощування відвідуваності антиукраїнських та проросійських груп в українському сегменті російських соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники", - заявила Лапутіна, повідомляє "УНІАН".

За її словами, частина груп адміністрували з території Росії.

"Також застосовувалися заходи вербування спецслужбами РФ громадян України, які у деяких випадках за грошову винагороду, що перераховувалася через сервіс "Яндекс.Гроші", здійснювали акції на шкоду територіальній цілісності, суверенітету та безпеці України", - додала вона.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України.

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Відзначимо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

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12 06 2017 16:18
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