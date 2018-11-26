Росія вимагає термінового скликання засідання Радбезу ООН
"МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями Військово-морських сил України правил мирного проходу в територіальному морі РФ в Чорному морі. Російська сторона вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації, що складається", - йдеться у поширеній у понеділок заяві МЗС РФ.
"Хотіли б попередити українську сторону, що лінія, яка проводиться Києвом в координації з США і ЄС на провокування конфлікту з Росією в акваторії Азовського і Чорного морів загрожує серйозними наслідками. Російською Федерацією будуть жорстко припинятися будь-яким зазіханням на її суверенітет і безпеку", - додали в МЗС.
У МЗС РФ нагадали, що вже неодноразово попереджали київський режим і його західних покровителів про небезпеку штучного роздування істерії навколо Азовського моря і Керченської протоки.
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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
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