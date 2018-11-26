Росія вимагає термінового скликання засідання Радбезу ООН

У Москві кажуть, що будуть жорстко припиняти зазіхання на суверенітет і безпеку країни

У МЗС РФ заявили, що лінія Києва на провокування конфлікту з Росією в координації з США і ЄС загрожує серйозними наслідками.

"МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв'язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями Військово-морських сил України правил мирного проходу в територіальному морі РФ в Чорному морі. Російська сторона вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації, що складається", - йдеться у поширеній у понеділок заяві МЗС РФ.

"Хотіли б попередити українську сторону, що лінія, яка проводиться Києвом в координації з США і ЄС на провокування конфлікту з Росією в акваторії Азовського і Чорного морів загрожує серйозними наслідками. Російською Федерацією будуть жорстко припинятися будь-яким зазіханням на її суверенітет і безпеку", - додали в МЗС.

У МЗС РФ нагадали, що вже неодноразово попереджали київський режим і його західних покровителів про небезпеку штучного роздування істерії навколо Азовського моря і Керченської протоки.

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