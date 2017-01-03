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Росія випадково вдарила по підтримуваних США повстанцях в Сирії

Бомбардування припинилися, коли американці повідомили росіянам про помилку
Російські військові літаки бомбили підтримуваних США повстанців у декількох маленьких селах на півночі Сирії
Росія випадково вдарила по підтримуваних США повстанцях в Сирії Су-27. Фото: vitalykuzmin.net

Про це заявив командувач силами США, які борються з "Ісламською державою" в Іраку і Сирії генерал-лейтенант Стівен Таунсенд, повідомляє AFP.

"Кілька російських літаків і літаків режиму бомбили деякі села, і, на мою думку, вони вважали, що ці населені пункти були під контролем "ІД", але ... насправді там перебували наші сили Сирійської арабської коаліції", - сказав Таунсенд.

Він додав, що американські спецназівці були менше ніж в п'яти кілометрах, і бомбардування припинилися, коли американці повідомили росіянам про помилку за спеціальними військовими каналами.

Нагадаємо, напередодні Росія, скориставшись правом вето, заблокувала резолюцію про санкції щодо Сирії через хімзброю.

Військові злочини Росії і режиму Асада в сирійському місті Алеппо описані на 70 сторінках звіту американського аналітичного центру.

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