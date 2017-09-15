Росія виключила фінансування "ДНР" і "ЛНР" зі свого бюджету

"ДНР" і "ЛНР" з 2019 року не отримуватимуть грошей з російського бюджету.

Доручення Мінфіну Росії "виключити з проекту федерального бюджету на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років у повному обсязі витрати на надання у 2019-2020 роках гуманітарної підтримки окремим територіям" було зроблено за підсумками наради у віце-прем'єра Дмитра Козака 1 вересня, - повідомляє РБК з посиланням на копію протоколу. Під окремими територіями мають на увазі "ДНР" і "ЛНР", зазначає агентство.

Фінансування "ДНР" і "ЛНР" повністю засекречене, описується секретними постановами (розпорядженнями) уряду, закритими рядками в бюджеті. Незрозуміло, що мають на увазі під витратами на "гуманітарну підтримку", але, радше за все, це лише один з кількох каналів фінансування "ДНР" і "ЛНР".

Ще на самому початку конфлікту на сході України уряд Росії затвердив цільові субсидії на відновлення пошкодженої інфраструктури Донбасу (енергетики, автомобільних доріг і залізниці), будівництво будинків - у секретній постанові уряду ці субсидії називалися гуманітарною допомогою окремим територіям України. Обсяг цих "гуманітарок" невідомий. За словами джерела, вони проходили через резервний фонд уряду - це резерв, що формується в бюджеті щорічно на фінансування заходів за рішеннями уряду. Радше за все, йдеться саме про скасування цих цільових субсидій на відновлення інфраструктури Донбасу, вважає співрозмовник РБК.

У пресі лише кілька разів називали цифри можливої російської допомоги "ДНР" і "ЛНР". Агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела в цих "республіках", що Росія щомісяця перераховує "ДНР" 2,5 млрд руб. на виплати пенсій (російський Мінфін пізніше спростовував, що в російському бюджеті є витрати на такі виплати). У лютому 2017 року Служба безпеки України стверджувала, що бюджетом "ЛНР" на перший квартал цього року передбачено надходження понад 11 млрд руб., з яких близько 9 млрд руб. - допомога російського уряду.

За даними МНС, із серпня 2014 року на Донбас скеровано 68 автоколон, які доправили понад 70 тис. тонн гуманітарних вантажів. Під час розподілу гуманітарної допомоги МНС здійснює логістику, але саму гумдопомогу закуповують не на кошти відомства.

У квітні 2017 року Росрезерв підтверджував, що надає "гуманітарну підтримку" металургійним підприємствам на окупованій території Донбасу за рахунок наявних в агентства матеріальних резервів. А після цього уряд виділив Росрезерву 10 млрд руб. на відновлення запасів матеріального резерву - сировини і матеріалів металургійної промисловості, що могло бути пов'язано з допомогою Росрезерву цим підприємствам.

Окрім того, Росія, знову ж у рамках "гуманітарної підтримки", постачає електроенергію в "ЛНР". У бюджеті "ДНР" є "гуманітарна допомога" як джерело дохідної частини, але самих бюджетів "республіки" ніколи не розкривали.