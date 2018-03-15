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Росія вишле британських дипломатів у відповідь на дії Великої Британії

Говорячи про терміни, Лавров заявив, що скоро
Москва скоро вишле із Росії британських дипломатів у відповідь на дії Великої Британії.
Росія вишле британських дипломатів у відповідь на дії Великої Британії Сергій Лавров. Фото: ria.ru

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, відповідаючи на питання, чи готова Москва вислати британських дипломатів з Росії у відповідь на дії Великої Британії, інформують "РИА Новости".

Говорячи про терміни, Лавров заявив: "Скоро".

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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15 03 2018 12:38
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