Росія вислала 13 українських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Києва та оголосила їх "persona non grata".

"Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через так звану "справу Скрипаля" російська сторона оголошує "persona non grata" відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС Росії, передає ВВС.

У російському МЗС уточнили, що 30 березня викликали керівники дипмісій Австралії, Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії , Швеції, Естонії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter назвав, дії Росії "нонсенсом".

Як відомо, Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.