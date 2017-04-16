Росія висміяла пропозицію голови британського МЗС приєднатися до боротьби з терористами ІД
Про це повідомляє РБК.
"Мабуть, британському міністрові не доповідають зведення з Сирії. Інакше він би знав, що Росія єдина або одна з дуже небагатьох країн світу, які реально допомагають цій країні впоратися з терористичною бідою. Так чи інакше, заклик висить в повітрі і залишається на совісті самого міністра, який втратив, судячи з усього, зв'язок з реальністю – в будь-якому разі, на Близькому Сході", – сказав Косачев.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич у свою чергу підкреслив, що Росія не повинна приєднуватися до західної коаліції в Сирії, а навпаки.
"Не думаю, що приєднання до західної коаліції, яка лише імітує боротьбу з "Ісламською державою", буде правильним вибором. Як казав, щоправда, зовсім з іншого приводу кіногерой Андрія Миронова в "Діамантовій руці", ні, вже краще ви до нас", – написав сенатор на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон запропонував Росії приєднатися до міжнародної коаліції на чолі з США, яка веде боротьбу з "Ісламською державою".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон скасував свій візит до Москви, призначений на понеділок, 10 квітня, через ситуацію з хімічною атакою в Сирії.
Видання The Times повідомляє, що на найближчій зустрічі міністрів внутрішніх справ Великої сімки в Італії буде запропоновано ввести нові антиросійські санкції.
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