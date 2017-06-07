Росія виступила проти нових санкцій стосовно КНДР

Представники Франції і Великої Британії, навпаки, сказали, що підтримають резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї.

Представник Росії в ООН виступив проти нових санкцій, а також проти можливого застосування воєнної сили стосовно Пхеньяну.

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков в ході засідання Радбезу засудив дії Пхеньяна, але заявив, що Москва проти нових санкцій чи використання воєнних засобів і виступає за те, щоб Вашингтон пішов на компроміс із Пхеньяном, щоб знизити напруженість.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, він закликав Вашингтон зупинити розміщення своєї системи протиракетної оборони в сусідній Південній Кореї.

Зі схожою позицією виступив представник Китаю Лю Цзєї – він засудив запуск ракети, назвавши його неприйнятним і кричущим порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки, але заявив, що Пекін виступає проти застосування воєнної сили, і закликав США зупинити розміщення системи ПРО на півдні Корейського півострова.

Представники Франції і Великої Британії, навпаки, сказали, що підтримають резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї.

Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.