Росія висилає грецьких дипломатів з країни

Росія вирішила вжити "дзеркальних заходів" щодо Греції за висилання двох дипломатів.

"6 серпня у МЗС Росії було викликано надзвичайного і повноважного посла Грецької Республіки в Російській Федерації А. Фріганаса, де йому було вручено ноту, яка інформує про вжиті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін у липні цього року щодо російських дипломатичних співробітників і громадян", - йдеться на сайті МЗС РФ.

Нагадаємо, що 11 липня Греція оголосила, що висилає з країни двох російських дипломатів і закриває в'їзд в країну ще двом співробітникам російського МЗС. Їх звинуватили у втручанні у внутрішні справи і дії проти національної безпеки Греції.

Тоді Росія обмежилася "рішучим протестом".