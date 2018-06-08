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Росія висилає грецьких дипломатів з країни

МЗС РФ вжило "дзеркальних заходів"
Росія вирішила вжити "дзеркальних заходів" щодо Греції за висилання двох дипломатів.
Росія висилає грецьких дипломатів з країни Фото: LB.ua

"6 серпня у МЗС Росії було викликано надзвичайного і повноважного посла Грецької Республіки в Російській Федерації А. Фріганаса, де йому було вручено ноту, яка інформує про вжиті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін у липні цього року щодо російських дипломатичних співробітників і громадян", - йдеться на сайті МЗС РФ.

Нагадаємо, що 11 липня Греція оголосила, що висилає з країни двох російських дипломатів і закриває в'їзд в країну ще двом співробітникам російського МЗС. Їх звинуватили у втручанні у внутрішні справи і дії проти національної безпеки Греції.

Тоді Росія обмежилася "рішучим протестом".

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06 08 2018 23:46
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