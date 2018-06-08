ПОЛІТИКА НОВИНИРосія вирішила вжити "дзеркальних заходів" щодо Греції за висилання двох дипломатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія висилає грецьких дипломатів з країни
МЗС РФ вжило "дзеркальних заходів"
Фото: LB.ua
"6 серпня у МЗС Росії було викликано надзвичайного і повноважного посла Грецької Республіки в Російській Федерації А. Фріганаса, де йому було вручено ноту, яка інформує про вжиті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін у липні цього року щодо російських дипломатичних співробітників і громадян", - йдеться на сайті МЗС РФ.
Нагадаємо, що 11 липня Греція оголосила, що висилає з країни двох російських дипломатів і закриває в'їзд в країну ще двом співробітникам російського МЗС. Їх звинуватили у втручанні у внутрішні справи і дії проти національної безпеки Греції.
Тоді Росія обмежилася "рішучим протестом".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 08 2018 23:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі