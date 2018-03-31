Росія висилає українських дипломатів з міст, де тримає заручників, - Геращенко
"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 діючих дипломатів, в основному з посольства в Москві, і 5 - з нашого консульства в Ростові. Саме там відбувається більшість судилищ над українськими політв'язнями", - написала вона у Facebook.
За її словами родичі політв'язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу по захисту українців.
"Так, навантаження і тиск на наших консулів, які залишаються працювати в Мордорі, збільшиться, але вони усвідомлюють свою відповідальність та високу місію. Вони і надалі в повному обсязі виконуватимуть свої обов'язки, домагатися доступу до в'язниці, будуть на судах", - запевнила Геращенко.
У той же час, на її думку, для допомоги консулам, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій негайно повинен заробити департамент з підтримки сімей заручників і політв'язнів.
"Також я, як уповноважений Президента, планую звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7, з проханням, щоб їх представники в РФ відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами - у Москві, Ростові, скрізь, де проходить цей фарс. Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом", - заявила Геращенко.
Вона додала, що на відміну від українських консулів, російські консули не переймаються долями "ихтамнетов".
"У російського військового Агеєва, про який ридала ліберальна НГ, російський консул був раз, в деяких з 20 засуджених росіян - жодного разу", - повідомляє депутат.
Нагадаємо, що Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.
Росія вислала 13 українських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Києва та оголосила їх "persona non grata".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління