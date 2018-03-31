Росія висилає українських дипломатів з міст, де тримає заручників, - Геращенко

За її словами родичі політв'язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу по захисту українців

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що Росія висилає 13 дипломатів України, в основному з посольства в Москві, і 5 - з консульства в Ростові. З міст - де відбувається більшість судів над українськими політв'язнями.

"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 діючих дипломатів, в основному з посольства в Москві, і 5 - з нашого консульства в Ростові. Саме там відбувається більшість судилищ над українськими політв'язнями", - написала вона у Facebook.

За її словами родичі політв'язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу по захисту українців.

"Так, навантаження і тиск на наших консулів, які залишаються працювати в Мордорі, збільшиться, але вони усвідомлюють свою відповідальність та високу місію. Вони і надалі в повному обсязі виконуватимуть свої обов'язки, домагатися доступу до в'язниці, будуть на судах", - запевнила Геращенко.

У той же час, на її думку, для допомоги консулам, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій негайно повинен заробити департамент з підтримки сімей заручників і політв'язнів.

"Також я, як уповноважений Президента, планую звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7, з проханням, щоб їх представники в РФ відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами - у Москві, Ростові, скрізь, де проходить цей фарс. Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом", - заявила Геращенко.

Вона додала, що на відміну від українських консулів, російські консули не переймаються долями "ихтамнетов".

"У російського військового Агеєва, про який ридала ліберальна НГ, російський консул був раз, в деяких з 20 засуджених росіян - жодного разу", - повідомляє депутат.

Нагадаємо, що Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.