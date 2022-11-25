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росія витратила на війну чверть річного бюджету, наступного року сума може стати непідйомною - Forbes

Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії ($28,7 млрд), втрачена техніка ($20,8 млрд) і зарплата військовим ($15,6 млрд). З-поміж витрат на забезпечення війська найбільше коштували ракети — $14,1 млрд
росія витратила на війну чверть річного бюджету, наступного року сума може стати непідйомною - Forbes InformNapalm
За дев'ять місяців повномасштабного вторгнення росія витратила на війну проти України 82 млрд доларів — це чверть її бюджету за 2021 рік, а наступного року "рахунок за війну" може стати для рф надто високим.
 

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Оцінка у 82 млрд доларів включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій, та не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою. Так, рф уже витратила на військові дії чверть торішніх доходів, які складали 340 млрд доларів.

Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії ($28,7 млрд), втрачена техніка ($20,8 млрд) і зарплата військовим ($15,6 млрд). З-поміж витрат на забезпечення війська найбільше коштували ракети — $14,1 млрд. По Україні окупанти випустили понад 4 тисячі ракет, середня вартість однієї складає 3 млн доларів.

"Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що рф отримувала за нафту і газ близько 1 млрд євро на день, то зараз ситуація інша", — зазначає видання.

Доходи федерального бюджету рф від експорту нафти і газу знижуються. росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку після зупинки постачання через «Північний потік». А з грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти. 

В середньому на одного російського солдата, витрачається близько $200 на день. В жовтні росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300тисяч мобілізованих обійдуться бюджету рф в додаткові $1,8 млрд на місяць.

За даними Генштабу ЗСУ, за з 24.10 по 24.11 в Україні загинула рекордна кількість російських солдат – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни. Частково це пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих. 
 
За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 000. Кількість важко поранених, які можуть отримати виплату, орієнтовно в два рази більша. Сума компенсацій – 3 млн рублів.

Таким чином, якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд.

Тим часом війна вимагає більше грошей, вказує Forbes. За даними видання, восени вартість витрат на війну для рф зросла вдвічі і зараз вторгнення потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць.

 
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25 11 2022 12:02
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