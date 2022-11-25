росія витратила на війну чверть річного бюджету, наступного року сума може стати непідйомною - Forbes
Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Оцінка у 82 млрд доларів включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій, та не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою. Так, рф уже витратила на військові дії чверть торішніх доходів, які складали 340 млрд доларів.
Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії ($28,7 млрд), втрачена техніка ($20,8 млрд) і зарплата військовим ($15,6 млрд). З-поміж витрат на забезпечення війська найбільше коштували ракети — $14,1 млрд. По Україні окупанти випустили понад 4 тисячі ракет, середня вартість однієї складає 3 млн доларів.
"Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що рф отримувала за нафту і газ близько 1 млрд євро на день, то зараз ситуація інша", — зазначає видання.
Доходи федерального бюджету рф від експорту нафти і газу знижуються. росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку після зупинки постачання через «Північний потік». А з грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти.
В середньому на одного російського солдата, витрачається близько $200 на день. В жовтні росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300тисяч мобілізованих обійдуться бюджету рф в додаткові $1,8 млрд на місяць.
Таким чином, якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд.
Тим часом війна вимагає більше грошей, вказує Forbes. За даними видання, восени вартість витрат на війну для рф зросла вдвічі і зараз вторгнення потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць.
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