Росія вивезла з Донбасу і експортувала в Європу 267 тис. тонн вугілля за липень
Про це свідчать дані "Російських залізниць" (РЗД) і Федеральної митної служби (ФТС), якими володіє LIGA.net.
"Найбільшим експортером українського вугілля стала компанія "Газ-Альянс", підконтрольна біглому олігарху Сергію Курченку. У липні з портів вона експортувала понад 50 тис. т антрациту. Всі обсяги були нелегально вивезені південноосетинською компанією ЗАТ "Внешторгсервис" і згодом були переоформлені на "Газ-Альянс", - наголошується в повідомленні.
З липня ЗАТ "Внешторгсервис" припинила проходити за накладними РЗД як імпортер вугілля з тимчасово окупованих територій. При цьому компанія продовжує поставляти на окупований Донбас коксівне вугілля і залізну руду. Також компанія вивозить готову металопродукцію.
Ще одна компанія Курченко - "Петролеум капітал" - експортувала з Росії 32 тис. т вугілля, попередньо вивезеного з Донбасу. Покупців вугілля встановити не вдалося.
Компанія "Російський антрацит" експортувала близько 34 тис. т антрациту. Практично всі обсяги були поставлені на адресу гонконгської Grecoal Limited (підконтрольна братам Олександру і Сергію Мельничукам).
Ще одна компанія, співвласником якої є Олександр Мельничук, - ТОВ "Вугільні технології" - експортувала близько 15 тис. т антрациту в липні.
На адресу Yorkland Merchants Limited (зареєстрована в Гонконзі в жовтні 2016 р.) в липні було поставлено понад 29 тис. т українського антрациту. З цього обсягу безпосередньо "РЖД Логістика" поставила офшорній компанії 9 тис. т.
Російська ТД "Антрацит", що знаходиться під українськими санкціями, вивезла з Росії понад 31 тис. т вугілля. Всі обсяги поставлені для Сarbon and Natural Resources Согр Ltd. ТД "Антрацит" зареєстрована на мешканця Ростовської області Олександра Носко.
Понад 70% вугілля, нелегально вивезеного з окупованого Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром і Сергієм Мельничуками. Перший працює в "ЛНР" "заступником міністра енергетики", другий - легально торгує вугіллям у Україні.
Варто відзначити, що в 2016 р. з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тис. т антрациту на суму $36 млн і ще близько 95 тис. т інших марок вугілля на $8 млн.
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Нагадаємо, що раніше російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР".
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