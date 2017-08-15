Росія вивезла з Донбасу і експортувала в Європу 267 тис. тонн вугілля за липень

У липні з Російської Федерації експортували в країни Європи близько 267 тис. тонн вугілля, нелегально вивезених з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це свідчать дані "Російських залізниць" (РЗД) і Федеральної митної служби (ФТС), якими володіє LIGA.net.

"Найбільшим експортером українського вугілля стала компанія "Газ-Альянс", підконтрольна біглому олігарху Сергію Курченку. У липні з портів вона експортувала понад 50 тис. т антрациту. Всі обсяги були нелегально вивезені південноосетинською компанією ЗАТ "Внешторгсервис" і згодом були переоформлені на "Газ-Альянс", - наголошується в повідомленні.

З липня ЗАТ "Внешторгсервис" припинила проходити за накладними РЗД як імпортер вугілля з тимчасово окупованих територій. При цьому компанія продовжує поставляти на окупований Донбас коксівне вугілля і залізну руду. Також компанія вивозить готову металопродукцію.

Ще одна компанія Курченко - "Петролеум капітал" - експортувала з Росії 32 тис. т вугілля, попередньо вивезеного з Донбасу. Покупців вугілля встановити не вдалося.

Компанія "Російський антрацит" експортувала близько 34 тис. т антрациту. Практично всі обсяги були поставлені на адресу гонконгської Grecoal Limited (підконтрольна братам Олександру і Сергію Мельничукам).

Ще одна компанія, співвласником якої є Олександр Мельничук, - ТОВ "Вугільні технології" - експортувала близько 15 тис. т антрациту в липні.

На адресу Yorkland Merchants Limited (зареєстрована в Гонконзі в жовтні 2016 р.) в липні було поставлено понад 29 тис. т українського антрациту. З цього обсягу безпосередньо "РЖД Логістика" поставила офшорній компанії 9 тис. т.

Російська ТД "Антрацит", що знаходиться під українськими санкціями, вивезла з Росії понад 31 тис. т вугілля. Всі обсяги поставлені для Сarbon and Natural Resources Согр Ltd. ТД "Антрацит" зареєстрована на мешканця Ростовської області Олександра Носко.

Понад 70% вугілля, нелегально вивезеного з окупованого Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром і Сергієм Мельничуками. Перший працює в "ЛНР" "заступником міністра енергетики", другий - легально торгує вугіллям у Україні.

Варто відзначити, що в 2016 р. з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тис. т антрациту на суму $36 млн і ще близько 95 тис. т інших марок вугілля на $8 млн.

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Нагадаємо, що раніше російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР".