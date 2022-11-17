росія визнає, що ракетні удари по українській енергетиці - це примус до переговорів

Масовані російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України відбуваються через “відмову” Києва від переговорів з москвою, пишуть російські ЗМІ. Як передає Інформаційний супротив, про це заявив прес-секретар кремля дмітрій пєсков.

Масовані російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України відбуваються через “відмову” Києва від переговорів з москвою, пишуть російські ЗМІ. Як передає Інформаційний супротив, про це заявив прес-секретар кремля дмітрій пєсков. Він зазначив, що українці в багатьох районах не мають електрики й опалення нібито через дії Києва, який зокрема, не веде переговори з москвою.

«Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж треба говорити», – заявив пєсков.

Водночас, він додав, що росія нібито атакує лише ті інфраструктурні об’єкти держави, які “прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України та українського режиму”.