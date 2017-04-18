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Росія визнала, що має вплив на захоплені підприємства Донбасу

Разом з тим, інформацію про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств спростували
Керівник Федерального агентства з державних резервів РФ Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає "гуманітарну підтримку" підприємствам Донбасу.
Росія визнала, що має вплив на захоплені підприємства Донбасу Фото:info/uk/news

Про це повідомляє ТАСС.

"Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів", - заявив Гогін.

Раніше про контроль над українськими підприємствами заявив голова "міжвідомчої комісії з надання гумпідтримки територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей" Сергій Назаров.

При цьому Назаров спростував інформацію про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств.

"Ніяких таких постачань не проводиться", - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

 
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