Росія визнала, що має вплив на захоплені підприємства Донбасу
Про це повідомляє ТАСС.
"Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів", - заявив Гогін.
Раніше про контроль над українськими підприємствами заявив голова "міжвідомчої комісії з надання гумпідтримки територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей" Сергій Назаров.
При цьому Назаров спростував інформацію про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств.
"Ніяких таких постачань не проводиться", - сказав російський чиновник.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану