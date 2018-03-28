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Росія визнала, що серед висланих російських дипломатів є розвідники

Серед висланих російських дипломатів є співробітники розвідки
Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що серед висланих з країн Заходу російських дипломатів є співробітники розвідки.
Росія визнала, що серед висланих російських дипломатів є розвідники Фото: з вільних джерел

"У числі співробітників МЗС є офіційні представники нашої служби, офіцери безпеки, зовсім небагато. Це особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі", - сказав Наришкін, повідомляє Інтерфакс.

Наришкін підкреслив, що в Росії шкодують про це рішення, але вживуть відповідні заходи.

Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Також зазначається, що НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Список країн, які видворяють російських дипломатів: Албанія, Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

 

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