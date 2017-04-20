Росія визнала "Свідків Єгови" екстремістською організацією

Верховний суд Російської Федерації визнав організацію "Управлінський центр Свідків Єгови" екстремістською і заборонив її діяльність.

Таким чином Верховний суд РФ задовольнив позов Мін'юсту і незабаром організація буде ліквідована, - повідомляють "РИА Новости" з посиланням на свого кореспондента з зали суду.

Крім цього, суд вирішив конфіскувати майно центру. "Майно організації "Свідки Єгови" звернути в дохід держави", — сказав суддя Юрій Іваненко.

При цьому додається, що центр "Свідків Єгови" може оскаржити це рішення суду. Якщо він подасть скаргу, постанова про заборону поки не вступить в законну силу. Проте раніше Мін'юст уже призупинив роботу центру до остаточного вирішення спору в суді.

Раніше повідомлялося, що діяльність організації "Свідки Єгови" в Росії призупинена через екстремістську діяльність.