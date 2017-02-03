Росія вже направила своїх людей для керування "націоналізованими" заводами в "ДНР", - Тимчук
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
За інформацією Тимчука, з 1 березня "представники міністерств ДНР" під контролем співробітників "МГБ ДНР" почали роботу на Макіївському коксохімзаводі, Комсомольському рудоуправлінні, стадіоні "Донбас Арена", Донецькому металургійному заводі та інших.
"Напередодні Донецький металургійний завод для ознайомлення з виробничими потужностями відвідували невстановлені громадяни РФ (представлялися як "співробітники міністерства економічного розвитку РФ", пересувалися у супроводі працівників "МГБ ДНР"). Вони заявляли, що будуть управляти виробничим процесом і організовувати реалізацію продукції", - написав Тимчук.
Крім того, за його інформацією, ще одна група громадян РФ у супроводі "МГБ ДНР" відвідала "Єнакіївський металургійний завод".
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Вчора Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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