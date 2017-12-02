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Росія вже співпрацює з адміністрацією Трампа, - Лавров

Міністр розраховує незабаром обговорити з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном українське питання
Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.
Росія вже співпрацює з адміністрацією Трампа, - Лавров Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com

"Ми з повагою ставимося до позиції будь-якої країни і завжди готові сідати і обговорювати будь-які підходи, навіть ті, які абсолютно суперечать нашим. Я переконаний, що наш діалог з адміністрацією Дональда Трампа, який вже розпочато, буде продовжуватися, буде більш інтенсивним, як тільки сформуються всі ланки адміністрації, які займаються зовнішньополітичними справами", - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю каналу "НТВ".

За його словами, вже узгоджують місце і час його контакту з новим главою Держдепу Рексом Тиллерсоном.

"Вже були контакти з іншими каналами, телефонні розмови з питань, пов'язаних з нашим взаємодією у військово-політичній сфері", - сказав глава МЗС.

Лавров упевнений, що найближчим часом зможе обговорити з Тиллерсоном українське питання: "найближчим часом у мене напевно відбудеться контакт з новим державним секретарем США Рексом Тиллерсоном, і ми, звичайно, обговоримо ці ситуацію на сході України, виконання мінських домовленостей) та інші важливі питання міжнародного порядку денного так само, як і питання наших двосторонніх відносин. Сподіваюся, що поки що не дуже впевнені паростки розуміння того, що насправді відбувається на сході України, будуть зміцнюватися".

Міністр зазначив, що не бачить альтернативи мінським домовленостями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у першій телефонній розмові з Володимиром Путіним розкритикував укладений між США і Росією договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Раніше Трамп заявив, що в реальній ситуації, яка склалася на Сході України, йому ще належить розібратися.

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