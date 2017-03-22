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Росія з початку весни вкрала в України вугілля на 400 млн грн

Вагони з вугіллям прямують до РФ через 2 залізничні станції - Гуково і Успенська, які з українського боку закриті ще з 2015 року
За період з 1 по 20 березня 2017 року українсько-російський кордон перетнуло понад 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям.
Росія з початку весни вкрала в України вугілля на 400 млн грн Фото: atn.ua

Статистичні дані РЖД свідчать, що за 2 декади березня з неконтрольованої українським урядом території Донецької та Луганської областей до Росії було відправлено 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям, повідомляє "Економічна правда".

Таким чином, на територію Росії було вивезено понад 230 тисяч тонн антрациту (понад 10 тис т/добу), що в перерахунку на офіційну внутрішньодержавну ціну (1730 грн/т) еквівалентно 400 млн гривень.

З неконтрольованих територій вагони прямують до РФ через 2 залізничні станції - Гуково і Успенська, які з українського боку закриті ще з 2015 року.

До станції Гуково було відправлено понад 2,8 тисяч вагонів, до станції Успенська – понад 500 одиниць.

Середньодобове завантаження за перші 14 днів березня по обох станціях становило 152 вагони на добу, 15-20 березня - вже понад 210 вагонів.

Як відомо, саме 15 березня компанія ДТЕК донецького бізнесмена Ріната Ахметова заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Таким чином, після того, як бойовики захопили вугільні активи ДТЕК, кількість вагонів збільшилася на 60 одиниць.

Найбільшим відправником, за статистичними даними, є російська компанія "РЖД Логістика" - вона відправила понад 2 тисячі вагонів. На другому і третьому місцях - "Южтранс" і "Федеральна грузова компанія" відповідно.

Серед компаній-відправників українського вугілля також є "СУЕК", яка є найбільшим виробником вугілля в Росії.

Нагадаємо, компанія ДТЕК, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, надіслала офіційного листа на адресу ПАТ "Донбасенерго", яке повязують з Олександром Януковичем, із застереженням не закуповувати вугілля, вироблене на тимчасово неконтрольованій території.

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22 03 2017 16:56
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