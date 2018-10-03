Росія за допомогою спецслужб змушує кримських татар йти на вибори президента РФ, – Чубаров
"За даними, які ми отримуємо, окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що цього разу окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року", – зазначив Чубаров в інтерв'ю російській службі "Голосу Америки".
Чубаров розповідає, що для забезпечення покірного приходу кримських татар на дільниці для голосування підключені і спецслужби:
"Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом".
За словами лідера кримських татар, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснювало помітний тиск на студентів, "вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися".
"Такий же тиск відчувають вчителі, які зараз складають списки дітей та їх батьків, проводять з ними бесіди. Рекрутують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців ... Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб в Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар", – вважає Чубаров.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.
У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.
Громадянам України, які візьмуть участь в організації чи проведенні російських виборів в анексованому Криму, буде загрожувати відповідальність за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
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