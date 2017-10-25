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Росія заблокувала продовження розслідування хіматак в Сирії

Росія вже вдев'яте не дозволяє Радбезу вжити заходів щодо Сирії
Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН про продовження мандату місії з розслідування хімічних атак у Сирії.
Росія заблокувала продовження розслідування хіматак в Сирії Фото:dw.com

РФ також відхилила звіт слідчої групи ООН з питань прав людини, який містить критику сирійського уряду, - повідомляє ВВС.

Як відомо, Росія вже вдев'яте не дозволяє Радбезу вжити заходів щодо Сирії. Правозахисна організація Amnesty International назвала цю ситуацію "зеленим світлом для військових злочинів".

Представник США в ООН Ніккі Гейлі також висловилася жорстко про дії РФ, звинувативши Москву в союзництві з "диктаторами і терористами".

Водночас постпред Кремля при ООН Василь Небензя звинуватив США та інші країни в спробах поставити Росію в незручне становище.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

 

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25 10 2017 08:29
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