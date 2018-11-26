Росія заблокувала рух цивільних суден в Азовському морі, - ЗМІ
По обидва боки Керченської протоки почали накопичуватися цивільні судна, інформує "Український мілітарний портал".
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН.
Європейський союз закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу заявив, що Україна може ввести воєнний стан.
У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці і контактують з органами влади України.
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