Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія заблокувала рух цивільних суден в Азовському морі, - ЗМІ

По обидва боки керченської протоки почали накопичуватися судна
Російська Федерація заблокувала рух цивільних суден в Азовському морі
Росія заблокувала рух цивільних суден в Азовському морі, - ЗМІ Фото: mil.in.ua

По обидва боки Керченської протоки почали накопичуватися цивільні судна, інформує "Український мілітарний портал".

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Україна терміново скликає позачергове засідання Радбезу ООН.

Європейський союз закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу заявив, що Україна може ввести воєнний стан.

У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці і контактують з органами влади України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2018 00:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.