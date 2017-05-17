Росія заблокувала у "ДНР/ЛНР" 113 українських новинних сайтів, - ЗМІ
"На окупованій території Донбасу росіяни заблокували 113 українських новинних сайтів - майже всі відомі новинні агентства", - наголосив журналіст Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, зараз список заборонених сайтів Роскомнадзора налічує 71 866 різних інтернет сторінок, при чому велика кількість з них походить з України.
Також на території Росії заборонені "Цензор.Нет", "Ліга.нет", популярний український сайт для пошуку роботи програмістам DOU.ua, та інші.
Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.
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Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.
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