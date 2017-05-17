Росія заблокувала у "ДНР/ЛНР" 113 українських новинних сайтів, - ЗМІ

Список заборонених сайтів Роскомнадзора налічує 71 866 різних інтернет сторінок, при чому велика кількість з них походить з України

Російська влада заблокувала на окупованих територіях Донбасу 113 українських новинних сайтів.

"На окупованій території Донбасу росіяни заблокували 113 українських новинних сайтів - майже всі відомі новинні агентства", - наголосив журналіст Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, зараз список заборонених сайтів Роскомнадзора налічує 71 866 різних інтернет сторінок, при чому велика кількість з них походить з України.

Також на території Росії заборонені "Цензор.Нет", "Ліга.нет", популярний український сайт для пошуку роботи програмістам DOU.ua, та інші.

Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.