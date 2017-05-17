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Росія заблокувала у "ДНР/ЛНР" 113 українських новинних сайтів, - ЗМІ

Список заборонених сайтів Роскомнадзора налічує 71 866 різних інтернет сторінок, при чому велика кількість з них походить з України
Російська влада заблокувала на окупованих територіях Донбасу 113 українських новинних сайтів.
Росія заблокувала у "ДНР/ЛНР" 113 українських новинних сайтів, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"На окупованій території Донбасу росіяни заблокували 113 українських новинних сайтів - майже всі відомі новинні агентства", - наголосив журналіст Юрій Бутусов. 

За словами Бутусова, зараз список заборонених сайтів Роскомнадзора налічує 71 866 різних інтернет сторінок, при чому велика кількість з них походить з України.

Також на території Росії заборонені "Цензор.Нет", "Ліга.нет", популярний український сайт для пошуку роботи програмістам DOU.ua, та інші.

Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

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Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.

 

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17 05 2017 10:40
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