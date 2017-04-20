Росія заблокувала заяву Радбезу щодо Північної Кореї
Увечері середи, 19 квітня, російський представник в Радбезі ООН висловився проти запропонованого тексту заяви, повідомляє DW з посиланням на AFP.
"За даними дипломатів, Москва наполягала на включені до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що натомість у запропонованому США варіанті тексту заяви йшлося лише про "надзвичайну стурбованість" членів Радбезу ООН через поведінку Пхеньяна, що "вкрай дестабілізує" ситуацію в регіоні.
Крім того, відхилений РФ текст містив також застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься й до "наступних серйозних заходів" щодо КНДР. Також пропозиція США закликала керівництво Північної Кореї не проводити більше жодних випробувань ядерної зброї.
Багато дипломатів заявили журналістам на умовах анонімності, що такий крок РФ виявився цілковитою несподіванкою, адже давній союзник КНДР - Китай - планував підтримати цей текст заяви.
Нагадаємо, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
Окрім того, Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
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