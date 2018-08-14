Росія заборонила українські ліцензії на користування надрами в анексованому Криму
Відповідно до закону, право користування ділянками надр, розташованих в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням російського уряду РФ, яке буде прийнято після аукціону, повідомляє ТАСС.
При цьому, ліцензії на надра Чорного і Азовського морів, видані державними та іншими офіційними органами України до окупації Росією Криму будуть вважатися недійсними.
"Тепер уряд Росії буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що новий закон "встановлює такі ж норми надання ліцензій в Криму, які вже діють по всій Росії".
У 2016 році Україна ініціювала спір з РФ про порушення Конвенції ООН з морського права: Київ готовий довести в арбітражі, що Росія порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зонах, в т.ч. права на природні ресурси континентального шельфу.
У лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.
Як заявляла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, щорічно Україна втрачає близько 2 мільярдів кубів недобутого на шельфі газу. Крім того держава зазнає збитків в результаті втрати свердловин, з яких планувалося почати видобуток газу і від інших проектів на шельфі.
"Росія позбавила нас можливості користуватися нашими природними ресурсами і фактично вкрала наше майно", - заявила Зеркаль та зазначила, що Україна залишила за собою право підрахунку нанесеного Росією збитку в результаті окупації Криму.
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