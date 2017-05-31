ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили в чорний список громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія заборонила в'їзд прем'єру Чорногорії та низці посадовців, - ЗМІ
В списку про заборону не менше 70 прізвищ
Фото: TROPICANA
У список потрапили також всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній. Однак Росія не називає імен представників Чорногорії, які потрапили в список, в якому не менше 70 прізвищ. Про це повідомляє місцева телекомпанія RTCG.
29 травня 2017 року повідомлялося, що депутат з Чорногорії, представник Демократичної партії соціалістів Міодраг Вукович був затриманий в московському аеропорту Домодєдово і депортований з Росії.
Нагадаємо, в кінці квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.
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31 05 2017 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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