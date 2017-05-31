Росія заборонила в'їзд прем'єру Чорногорії та низці посадовців, - ЗМІ

В списку про заборону не менше 70 прізвищ

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили в чорний список громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.

У список потрапили також всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній. Однак Росія не називає імен представників Чорногорії, які потрапили в список, в якому не менше 70 прізвищ. Про це повідомляє місцева телекомпанія RTCG.

29 травня 2017 року повідомлялося, що депутат з Чорногорії, представник Демократичної партії соціалістів Міодраг Вукович був затриманий в московському аеропорту Домодєдово і депортований з Росії.

Нагадаємо, в кінці квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.