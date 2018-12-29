Росія заборонила ввезення низки українських товарів
Відповідну постанову від 29 грудня опубліковано на сайті російського уряду.
Відзначається, що постанову внесено Мінекономрозвитку відповідно до указу президента Росії від 22 жовтня 2018 року "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".
"Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, належить до категорії промислових. До списку також включені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", - йдеться у повідомленні.
В уряді РФ відзначили, що Україна періодично вводить санкційні обмеження як щодо російських фізичних і юридичних осіб, так і по відношенню до конкретних російських товарів.
"З моменту введення заходів щодо заборони імпорту з Росії окремих видів сільськогосподарських товарів український список санкцій було розширено на 18 видів продукції, в тому числі агропромислової продукції, продукції хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру", - наголошується у повідомленні.
"Уряд Росії може прийняти рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів", - відзначили в уряді РФ.
Нагадаємо, що уряд Росії опублікував розширений список санкційщодо українських громадян і юридичних осіб.
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