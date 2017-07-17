Росія заборонила японському меру в'їзд на Курили через санкції

В доступі на острови було відмовлено через те, що Японія запровадила санкції проти Росії через агресію проти України

Росія відмовила у доступі на південні Курильські острови меру японського міста Немуро Сюнсуке Хасегава.

Хасегава планував взяти участь в роботі делегації на початку липня, але був повідомлений російським МЗС за день до вильоту, що не зможе брати участь, повідомляє The Japan Times.

За його словами, міністерство не повідомило про причини відмови.

Видання зазначає, що дії Росії поглиблюють труднощі, пов'язані з врегулюванням багаторічного територіального спору щодо Курильських островів.

Нагадаємо, що у березні 2014 року Токіо через агресію РФ в Україні припинило консультації з Москвою про пом'якшення візового режиму. Пізніше, Японія оголосила, що не видаватиме візи 23 росіянам, серед яких державні діячі.

У відповідь на це послу Японії в Москві був вручений список громадян його країни, для яких в'їзд в РФ закритий. Перелік цих осіб опублікований не був.

Раніше, глава російського уряду Дмитро Медведєв підписав розпорядження про присвоєння назв п'яти островам Курильської гряди.