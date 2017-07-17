Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія заборонила японському меру в'їзд на Курили через санкції

В доступі на острови було відмовлено через те, що Японія запровадила санкції проти Росії через агресію проти України
Росія відмовила у доступі на південні Курильські острови меру японського міста Немуро Сюнсуке Хасегава.
Росія заборонила японському меру в Фото: Shutterstock.com

Хасегава планував взяти участь в роботі делегації на початку липня, але був повідомлений російським МЗС за день до вильоту, що не зможе брати участь, повідомляє The Japan Times.

За його словами, міністерство не повідомило про причини відмови.

Видання зазначає, що дії Росії поглиблюють труднощі, пов'язані з врегулюванням багаторічного територіального спору щодо Курильських островів.  

Нагадаємо, що у березні 2014 року Токіо через агресію РФ в Україні припинило консультації з Москвою про пом'якшення візового режиму. Пізніше, Японія оголосила, що не видаватиме візи 23 росіянам, серед яких державні діячі.

У відповідь на це послу Японії в Москві був вручений список громадян його країни, для яких в'їзд в РФ закритий. Перелік цих осіб опублікований не був.

Раніше, глава російського уряду Дмитро Медведєв підписав розпорядження про присвоєння назв п'яти островам Курильської гряди.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.