Росія заборонить в'їзд транспорту з ОРДЛО через футбол - Слободян
"У вказаний період російською стороною буде заборонено в’їзд вантажного автотранспорту, маршрутних та рейсових автобусів із самопроголошених "республік" на територію Російської Федерації. З цією метою по всій ділянці тимчасово неконтрольованого українсько-російського державного кордону підрозділами Прикордонної служби ФСБ Росії здійснюватиметься посилений контроль", - написав речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.
Росія ставиться до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей "як до людей другого сорту", вважає Слободян.
"Російська влада та правоохоронні органи знають скільки найманців, зброї та вибухівки вони завезли на окупований Донбас і побоюються, що якийсь прихильник "руського миру" зіпсує їм свято в період проведення Чемпіонату", - додає речник Держприкордонслужби.
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