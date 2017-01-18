Росія загрожує міжнародному порядку, - постпред США в ООН
Про це вона заявила 17 січня в ході останнього важливого виступу на посаді в Вашингтоні, передає "Радіо Свобода".
Пауер згадала анексію Росією Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму в громадянській війні в цій країні і спроби впливати на вибори в західних демократіях шляхом кібератак.
"Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує", - зазначила Пауер.
Термін перебування Саманти Пауер на посаді закінчується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Хейлі послом США в Організації Об'єднаних Націй.
Нагадаємо, 19 грудня Генасамблея ООН визнала Росію окупантом Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: