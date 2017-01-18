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Росія загрожує міжнародному порядку, - постпред США в ООН

Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує
Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії, що загрожує міжнародному порядку.
Росія загрожує міжнародному порядку, - постпред США в ООН Саманта Пауер. Фото: koltovskiy.wordpress.com

Про це вона заявила 17 січня в ході останнього важливого виступу на посаді в Вашингтоні, передає "Радіо Свобода".

Пауер згадала анексію Росією Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму в громадянській війні в цій країні і спроби впливати на вибори в західних демократіях шляхом кібератак.

"Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує", - зазначила Пауер.

Термін перебування Саманти Пауер на посаді закінчується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Хейлі послом США в Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, 19 грудня Генасамблея ООН визнала Росію окупантом Криму.

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