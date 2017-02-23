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Росія закликала США "засекретити" дані про причини смерті Чуркіна

Захарова хоче, щоб усю інформацію стосовно Чуркіна "надавали російській стороні через офіційні канали"
МЗС РФ закликає США не допускати витоків у ЗМІ інформації про причини смерті постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна.
Росія закликала США "засекретити" дані про причини смерті Чуркіна Віталій Чуркін. Фото: AFP

"Саме для того, щоб не допустити поширення, а у нас складається враження, що саме на це були спрямовані чергові вкидання щодо експертизи, саме для того, щоб не допустити спекуляцій, і ми звертаємося до американської сторони, щоб усю інформацію з цього питання надавали російській стороні через офіційні канали", - повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує ТАСС

Нагадаємо, 20 лютого ввечері МЗС РФ повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку . 21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.

Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті. Видання New York Post з посиланням на джерела пише, що він міг померти від серцевого нападу.

Згодом повідомили, що медичним експертам, які проводили розтин тіла посла Росії в ООН Віталія Чуркіна, потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, як і чому він занедужав у власному кабінеті, а потім помер.

 
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