Росія закликала США "засекретити" дані про причини смерті Чуркіна
"Саме для того, щоб не допустити поширення, а у нас складається враження, що саме на це були спрямовані чергові вкидання щодо експертизи, саме для того, щоб не допустити спекуляцій, і ми звертаємося до американської сторони, щоб усю інформацію з цього питання надавали російській стороні через офіційні канали", - повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує ТАСС.
Нагадаємо, 20 лютого ввечері МЗС РФ повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку . 21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.
Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті. Видання New York Post з посиланням на джерела пише, що він міг померти від серцевого нападу.
Згодом повідомили, що медичним експертам, які проводили розтин тіла посла Росії в ООН Віталія Чуркіна, потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, як і чому він занедужав у власному кабінеті, а потім помер.
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