Росія закрила британське консульство в Санкт-Петербурзі

"Генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито - захід, який, на жаль, було застосовано щодо нас урядом Росії після інциденту в Солсбері. У понеділок прапор було спущено в присутності першого й останнього генконсула в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

British Consulate General St Petersburg is now officially closed, regrettably forced on us by Russian government following Salisbury. On Monday the flag was lowered in the presence of both our first & last Consul Generals who had been posted to the city. pic.twitter.com/RcOs48Lymd