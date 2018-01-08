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Росія закрила британське консульство в Санкт-Петербурзі

РФ відреагувала на вислання російських дипломатів після отруєнь "Новачком"
Великобританія офіційно закрила консульство в російському Санкт-Петербурзі. Такого рішення вимагала Росія у відповідь на британську реакцію на отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.
Росія закрила британське консульство в Санкт-Петербурзі Фото: twitter.com/ukinrussia

"Генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито - захід, який, на жаль, було застосовано щодо нас урядом Росії після інциденту в Солсбері. У понеділок прапор було спущено в присутності першого й останнього генконсула в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

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01 08 2018 14:22
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