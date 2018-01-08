ПОЛІТИКА НОВИНИВеликобританія офіційно закрила консульство в російському Санкт-Петербурзі. Такого рішення вимагала Росія у відповідь на британську реакцію на отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія закрила британське консульство в Санкт-Петербурзі
РФ відреагувала на вислання російських дипломатів після отруєнь "Новачком"
Фото: twitter.com/ukinrussia
"Генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито - захід, який, на жаль, було застосовано щодо нас урядом Росії після інциденту в Солсбері. У понеділок прапор було спущено в присутності першого й останнього генконсула в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.
British Consulate General St Petersburg is now officially closed, regrettably forced on us by Russian government following Salisbury. On Monday the flag was lowered in the presence of both our first & last Consul Generals who had been posted to the city. pic.twitter.com/RcOs48Lymd— UKinRussia
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01 08 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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