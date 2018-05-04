НОВИНИУкраїна за перші три місяці поточного року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 57,6% (до 5,745 млн т) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія залишається основним експортером вугілля в Україні
На другому місці США
Фото: afp.com
Основним постачальником вугілля в Україні продовжує залишатися Росія, свідчать дані Державної фіскальної служби.
Фото: sfs.gov.ua
У грошовому вираженні імпорт в Україну кам'яного вугілля і антрациту за цей період зріс на 33,5%, (760,468 млн доларів). З РФ надійшов вугілля на 472,397 млн доларів (62,12%), з США - на 219,929 млн доларів (28,92%), з Канади - на 48,365 млн доларів (6,36%), з інших країн - на 19,777 млн доларів (2,6%).
Раніше голова комітету Верховної Ради із закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко заявила, що між Україною і Російською Федерацією на сьогодні розірвано тільки 44 угоди з 450.
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05 04 2018 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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