Росія залишається основним експортером вугілля в Україні На другому місці США

Україна за перші три місяці поточного року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 57,6% (до 5,745 млн т) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Фото: afp.com

Основним постачальником вугілля в Україні продовжує залишатися Росія, свідчать дані Державної фіскальної служби.

Фото: sfs.gov.ua У грошовому вираженні імпорт в Україну кам'яного вугілля і антрациту за цей період зріс на 33,5%, (760,468 млн доларів). З РФ надійшов вугілля на 472,397 млн ​​доларів (62,12%), з США - на 219,929 млн доларів (28,92%), з Канади - на 48,365 млн доларів (6,36%), з інших країн - на 19,777 млн доларів (2,6%). Раніше голова комітету Верховної Ради із закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко заявила, що між Україною і Російською Федерацією на сьогодні розірвано тільки 44 угоди з 450.

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