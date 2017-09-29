Росія залишила частину військ у Білорусі після військових навчань "Захід-2017" - Генштаб

Росія збрехала про те, скільки насправді військових вона долучила до навчань

Росія не вивела з території Білорусі всі сили після проведених спільних навчань "Захід-2017".

"У нас була інформація про те, що вони вивели лише кілька підрозділів, з оголошених 12,5 тисяч, 3 тисячі з яких були росіянами. Але їх там було значно більше", - заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю Reuters.

Також він додав, що Росія лише "продемонструвала» відвід авіації, аби показати, що "літаки полетіли на аеродроми Росії".

"Але ми розуміємо, що для авіації 300-40 км - це відстань, яку можна подолати за дуже короткий час", - сказав Муженко.

Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.