Росія залишила частину військ у Білорусі після військових навчань "Захід-2017" - Генштаб
"У нас була інформація про те, що вони вивели лише кілька підрозділів, з оголошених 12,5 тисяч, 3 тисячі з яких були росіянами. Але їх там було значно більше", - заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю Reuters.
Також він додав, що Росія лише "продемонструвала» відвід авіації, аби показати, що "літаки полетіли на аеродроми Росії".
"Але ми розуміємо, що для авіації 300-40 км - це відстань, яку можна подолати за дуже короткий час", - сказав Муженко.
Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).
Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".
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