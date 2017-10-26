Росія занизила кількість учасників на навчаннях "Захід-2017", - НАТО

За Віденським документом, до навчань, де кількість учасників перевищує 13 тисяч осіб, повинні бути допущені спостерігачі ОБСЄ

Союзники по НАТО вказали Росії на невідповідність наданої росіянами інформації щодо кількості військових, які брали участь у військових навчаннях "Захід-2017".

"Навчання "Запад" були важливою частиною нашої дискусії і багато союзників вказали на те, що цифри, які РФ надавала перед навчаннями і після навчань, не відповідали фактичній кількості військових, які брали участь. Різниця була значною, а географія навчань значно ширшою", - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Росія-НАТО, пише "Європейська правда".

Генсек зазначив, що НАТО не має жодної інформації, що Росія залишили військові підрозділи у Білорусі після навчань.

Він також зазначив, багато союзників наголосили на необхідності модернізувати Віденський документ, який визначає процедуру інформування щодо проведення військових навчань.

"Нам потрібно бути впевненими, що дії Росії повністю відповідаю Віденському документу", - додав він.

За Віденським документом, до навчань, де кількість учасників перевищує 13 тисяч осіб, повинні бути допущені спостерігачі ОБСЄ. Москва офіційно заявляла, що до військових навчань "Запад-2017" залучено 12 700 солдатів.

Натомість, за внутрішніми оцінками НАТО, проведеним за допомогою супутникових знімків, у маневрах брали участь "десятки тисяч солдатів".

Як відомо, ще в липні представники НАТО не приховували скепсису щодо реальних цифр учасників навчань.

Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив тоді, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати чисельність військових, задіяних в навчаннях.

Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.