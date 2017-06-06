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Росія запровадить візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва, - Лавров

При цьому Лавров підкреслив, що "Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків"
Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії української сторони.
Росія запровадить візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва, - Лавров Фото:unian.net

"Коли наших артистів, діячів культури, мистецтва оголошують персонами нон грата, коли забирають бізнес у російських інвесторів в економіку України, коли, нарешті всерйоз говорять про запровадження візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це ковтати і не відповідати взаємністю?" - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють "РИА Новости".

При цьому він підкреслив, що "Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків".

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.

 
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06 06 2017 17:58
ТЕГИ: Росія, візи
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