Росія запровадить візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва, - Лавров

При цьому Лавров підкреслив, що "Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків"

Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії української сторони.

"Коли наших артистів, діячів культури, мистецтва оголошують персонами нон грата, коли забирають бізнес у російських інвесторів в економіку України, коли, нарешті всерйоз говорять про запровадження візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це ковтати і не відповідати взаємністю?" - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють "РИА Новости".

При цьому він підкреслив, що "Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків".

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.