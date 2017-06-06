Росія запровадить візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва, - Лавров
"Коли наших артистів, діячів культури, мистецтва оголошують персонами нон грата, коли забирають бізнес у російських інвесторів в економіку України, коли, нарешті всерйоз говорять про запровадження візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це ковтати і не відповідати взаємністю?" - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють "РИА Новости".
При цьому він підкреслив, що "Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків".
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.
Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.
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