Росія запустила крилату ракету в анексованому Криму
Про це повідомляє Міноборони Росії.
"Ударна група у складі ракетних катерів "Ивановец", "Р-239" і "Р-60" виявила, взяла на супровід і атакувала корабельною артилерією швидкісну повітряну ціль. На кінцевому етапі польоту протикорабельної ракети багатофункціональний винищувач морської авіації флоту Су-30СМ перехопив повітряну ціль і знищив її, застосувавши авіаційну керовану ракету", – йдеться в повідомленні.
Загалом у навчаннях були задіяні 15 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, а також морська авіація і безпілотні літальні апарати.
Нагадаємо, Північна Корея провела ракетний пуск. Ракета була запущена в бік регіону Тохоку східній Японії на острові Хонсю.
Чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.
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