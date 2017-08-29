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Росія запустила крилату ракету в анексованому Криму

Ракету запустили з комплексу "Утьос" під Балаклавою
Росія запустила крилату ракету з розташованого під Балаклавою ракетного комплексу "Утьос" в межах планового тактичного навчання ударних сил Чорноморського флоту РФ.
Росія запустила крилату ракету в анексованому Криму Фото: mil.ru

Про це повідомляє Міноборони Росії.

"Ударна група у складі ракетних катерів "Ивановец", "Р-239" і "Р-60" виявила, взяла на супровід і атакувала корабельною артилерією швидкісну повітряну ціль. На кінцевому етапі польоту протикорабельної ракети багатофункціональний винищувач морської авіації флоту Су-30СМ перехопив повітряну ціль і знищив її, застосувавши авіаційну керовану ракету", – йдеться в повідомленні.

Загалом у навчаннях були задіяні 15 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, а також морська авіація і безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, Північна Корея провела ракетний пуск. Ракета була запущена в бік регіону Тохоку східній Японії на острові Хонсю.

Чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

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29 08 2017 09:33
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