ПОЛІТИКА НОВИНИРосійські залізниці (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія запустила перші грузові потяги в обхід України
Перші із зазначених поїздів перевезли зерно, залізорудну сировину і будівельні матеріали
Фото: transport-journal.com
Про це йдеться в повідомленні компанії, пише Gazeta.ru.
"ВАТ" Російські залізниці "продовжує тестову експлуатацію нової залізничної лінії Журавка - Міллерово в Воронезької та Ростовської областях. Компанія організувала тут рух вантажних поїздів на регулярній основі", - сказано в заяві.
Уточнюється, що перші із зазначених поїздів перевезли зерно, залізорудну сировину і будівельні матеріали.
Раніше президент РЗД Олег Бєлозьоров повідомив, що вантажні поїзди почнуть рух по залізниці в обхід України до кінця жовтня.
Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.
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