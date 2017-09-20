Росія запустила перші грузові потяги в обхід України

Російські залізниці (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише Gazeta.ru.

"ВАТ" Російські залізниці "продовжує тестову експлуатацію нової залізничної лінії Журавка - Міллерово в Воронезької та Ростовської областях. Компанія організувала тут рух вантажних поїздів на регулярній основі", - сказано в заяві.

Уточнюється, що перші із зазначених поїздів перевезли зерно, залізорудну сировину і будівельні матеріали.

Раніше президент РЗД Олег Бєлозьоров повідомив, що вантажні поїзди почнуть рух по залізниці в обхід України до кінця жовтня.

Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.