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Росія запустила перші грузові потяги в обхід України

Перші із зазначених поїздів перевезли зерно, залізорудну сировину і будівельні матеріали
Російські залізниці (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.
Росія запустила перші грузові потяги в обхід України Фото: transport-journal.com

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише Gazeta.ru.

"ВАТ" Російські залізниці "продовжує тестову експлуатацію нової залізничної лінії Журавка - Міллерово в Воронезької та Ростовської областях. Компанія організувала тут рух вантажних поїздів на регулярній основі", - сказано в заяві.

Уточнюється, що перші із зазначених поїздів перевезли зерно, залізорудну сировину і будівельні матеріали.

Раніше президент РЗД Олег Бєлозьоров повідомив, що вантажні поїзди почнуть рух по залізниці в обхід України до кінця жовтня.

Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.

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20 09 2017 13:59
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