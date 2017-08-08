Росія "заслала" в Україну майже три десятки "злодіїв у законі", - Князєв

З початку року Росія "заслала" в Україну майже три десятки "злодіїв у законі", яким було поставлено завдання дестабілізовувати ситуацію в Україні.

Лише за перший тиждень проведення операції "Мігрант" 91 іноземця викрили у скоєнні кримінальних злочинів. Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає прес-служба МВС.

Князєв нагадав останній випадок затримання кримінального авторитета в аеропорту "Бориспіль". Після допиту "злодія" на прізвисько "Пецо", поліція, за словами Князєва. отримала чітку відповідь - їм ("злодіям у законі", - ред.) дана команда дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Очільник поліції повідомив, що за останні 7 місяців Росія до нашої країни заслала 29 "злодіїв у законі", - сказано в повідомленні прес-служби МВС.

У МВС повідомляють, що лише за перший тиждень проведення операції "Мігрант" 91 іноземця викрили у скоєнні кримінальних злочинів. Про підозру оголосили вже 17 з них, ще відносно 24 іноземців застосовані запобіжні заходи (щодо 8 утримання під вартою, ще 4 взято під домашній арешт). Також доведена причетність іноземців до скоєння двох умисних вбивств, одного факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбою та двох грабежів. За всім цим злочинам фігурантам повідомлено про підозру.

У процесі відпрацювання операції, в поліції виявили ще одну проблему. Відзначається, що під час затримання підозрюваного, правоохоронці не завжди можуть з'ясувати його особу з-за відсутності документів. Зокрема з-за цього, підозри оголошені тільки з 17 злочинів, тоді як зафіксовано з 91. Глава Держміграційної служби Максим Соколюк у свою чергу зазначив, що ДМС не має права розголошувати особисті дані іноземців без відкриття кримінальної справи. Проте наголошується, що відомства посилити співпрацю та обмін інформацією з незаконним мігрантам, не порушуючи права людини.

Нагадаємо, що в Одеській області затримано грузинського "злодія в законі" 44-річного чоловіка на прізвисько "Цруці".

Нещодавно, поліція в аеропорту затримала іноземного "кримінального авторитета", який переховувався в Україні під чужим ім'ям.

Раніше, правоохоронці у Києві затримали "злодія в законі" з Росії, "коронованого" у Туреччині.

Відзначимо, що за словами Хатії Деканоїдзе, впливові "злодії в законі", які можуть включатися в політику і домовлятися з політиками, представляють інтереси російських спецслужб.

повідомляє прес-служба СБУ.