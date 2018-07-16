Росія затримала 148 українських торгових суден у Азовському морі

З початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

"Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден. Так далі не може продовжуватись", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, інформує прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Він також наголосив на необхідності запровадження єдиної позиції України у відповідь на незаконні дії Росії.

Нагадаємо, Мінінфраструктури України пропонує дзеркальні санкції проти Росії за створення перешкод суднам, які йдуть в українські порти Азовського моря.