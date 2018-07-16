CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія затримала 148 українських торгових суден у Азовському морі
Затримання торговельних суден України фіксується в Азовському морі щодня
Фото: censor.net.ua
"Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден. Так далі не може продовжуватись", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, інформує прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Він також наголосив на необхідності запровадження єдиної позиції України у відповідь на незаконні дії Росії.
Нагадаємо, Мінінфраструктури України пропонує дзеркальні санкції проти Росії за створення перешкод суднам, які йдуть в українські порти Азовського моря.
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16 07 2018 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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